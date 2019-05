Da Bergamo - Napoli-Atalanta, maxi operazione da 90 milioni: quattro giocatori potrebbero scambiarsi maglia

Calcio mercato Napoli - Ultimissime calcio Napoli. Asse Napoli-Atalanta in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondi i colleghi di TuttoAtalanta.com, oltre ad Ilicic si sarebbe parlato anche di un altro calciatore, si tratta di Duvan Zapata, ex SSC Napoli.

"Zapata, valutato dalla Dea 50 Milioni, non tanto poco si aggira il cartellino di Ilicic, e in caso di cessione di entrambi, porterebbe il club bergamasco a trovare delle valide piste alternative. Sì, perchè i nomi di Inglese e Verdi del Napoli sono identikit seguiti e potrebbero diventare contropartite valide del club partenopeo. Il Napoli di Ancelotti, pertanto, rispetto alla concorrenza degli altri club per Zapata, può vantare in chiave d'attacco, una carta in più per quella che potrebbe diventare, a tutti gli effetti, per Percassi una maxi operazione in uscita di circa 80-90 Milioni di euro".