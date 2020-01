Napoli su Amrabat e Kumbulla, Repubblica: via all'asta con l'Inter, gli azzurri non mollano

Calciomercato Napoli - Se Amir Rrahmani è vicinissimo al Napoli e svolgerà stamattina le visite mediche, non è invece ancora definitiva la questione per Sofyan Amrabat. Il giocatore sarebbe dovuto rientrare in un pacchetto con l'Hellas Verona da 30 milioni di euro totali, comprendendo sia il difensore kosovaro che il centrocampista olandese. Ma quest'ultimo ha mostrato qualche titubanza.

Mercato Napoli, forcing per Amrabat e Kumbulla

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola:

Il Napoli non molla gli altri gioielli del Verona e continua a spingere per il centrocampista Sofyan Amrabat, che piace anche all’Inter. Il duello con i nerazzurri si estende anche a Marash Kumbulla, 19enne difensore centrale dal futuro assicurato. I prossimi giorni saranno decisivi, l’asta per i talenti dell’Hellas è aperta e il Napoli non intende restare a guardare.