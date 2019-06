Rivoluzione Napoli, tre nuovi acquisti stellari in attacco per un 4-2-3-1 da sogno: i nomi

Ultimissime calcio Napoli - Possibile nuovo modulo per il Napoli - La Gazzetta dello Sport ipotizza un 4-2-3-1 da sogno per la SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri potrebbe ritrovarsi ben tre nuovi acquisti di grandissimo livello nel reparto offensivo, manca Allan nell'11 titolare che sarebbe uno dei sacrificati per gli acquisti della prossima sessione di mercato.

Calciomercato Napoli - Nuovo modulo, si passa al 4-2-3-1

Partiamo dalle esclusioni, Allan non è presente nel centrocampo azzurro formato da Zielinski e Fabian Ruiz. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano è destinato alla cessione. Per il resto sarebbe strutturato così: