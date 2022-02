Napoli, 4 azzurri in bilico per il futuro. L'unico certo del riscatto è Anguissa

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne ha virtualmente già salutato Napoli, adesso restano al vaglio soprattutto le posizioni di altri quattro azzurri. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Cinque i giocatori in scadenza, di cui Insigne già contrattualizzato dal Toronto, Juan Jesus con un contratto annuale, Tuanzebe e Anguissa che dovrebbe essere riscattato dal Fulham. In scadenza di contratto a giugno c’è anche Ospina, che sembra ormai pronto a vivere gli ultimi mesi al Napoli. Non c’è un dialogo aperto per il rinnovo, le uniche proposte al ribasso risalgono alla scorsa stagione e il portiere colombiano si sta guardando intorno.