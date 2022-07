Nessun movimento in entrata previsto nell'immediato, per quanto riguarda il centrocampo del Napoli, qualcosa si muoverà solo se dovesse esserci qualche uscita e cioè se dovesse esserci novità su un'eventuale cessione di Demme.

Jordan Veretout

Demme potrebbe lasciare Napoli

Come riporta Il Mattino, in tal caso il Napoli si metterebbe in azione: tra i profili monitorati da tempo Svanberg del Bologna, Veretout della Roma e Nandez del Cagliari.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli