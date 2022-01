Nandez-Napoli, CorSport: il Cagliari apre a due vie per la cessione, c'è una formula che De Laurentiis non considera

Gli ultimi dieci giorni di mercato del Napoli, dopo l'arrivo di Tuanzebe per l'addio di Manolas, trascorreranno nell'attesa di risposte da parte di club ai quali la società azzurro ha già chiarito le condizioni per chiudere un'operazione.

Calciomercato Napoli

“Il Cagliari, come l'Ajax, non fa sconti, non cede Nahitan Nández in prestito con diritto di riscatto, vuole assicurarsi l'addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l'obbligo di riscatto. Ma questa è una formula che il Napoli non prende in considerazione, e lo dimostra l'affare Tuanzebe, arrivato solo in prestito e per il quale solo a giugno, nel caso, si parlerà di possibile riscatto”