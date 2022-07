Nandez, l'agente: "Napoli è il club più avanti degli altri: ecco quando potrebbe sbloccarsi la cessione"

Calciomercato Napoli - Pablo Bentancur, agente del centrocampista Nahitan Nandez in forza al Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica uruguaiana Sport890 in merito al futuro del suo assistito.

Ecco le dichiarazioni di Bentancur

"A breve conosceremo il futuro di Nandez ma per me si tratterà di una cessione da fine mercato. Perché la crisi non è solo per un club è per tutti, specialmente in Europa.La Juventus sta prendendo tutti a parametro zero, giusto per fare un esempio. Per Nandez è stato un anno sfortunato anche a livello di infortuni ma lui ora sta bene ed è un leone. Sicuramente non è un calciatore da Serie B. Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse"