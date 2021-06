Mykolenko, l'agente a CN24: "Sarebbe felice di giocare per il Napoli, parlo spesso con Giuntoli anche di tanti altri giocatori. Shaparenko? Non smentisco"

Calciomercato Napoli - Sergiy Serebrennikov, agente tra i tanti di Mykolenko e Malinovskyi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Ruslan Malinovskyi già ha raggiunto livelli importanti, anni fa è stato vicino al Napoli, quella trattativa però appartiene al passato. Mykolenko è un giocatore pronto per grandi club, bisogna capire se ci sarà un club disposto a spendere e investire su di lui. Ad oggi il Napoli non ha ancora trattato con la Dinamo Kiev, noi accetteremmo di buon grado una piazza come Napoli, ma non c’è nulla ad oggi. Resto in contatto con Cristiano Giuntoli, abbiamo approfondito diversi colloqui per alcuni calciatori che in Ucraina piacciono al Napoli. Shaparenko? Non posso confermare o smentire”.