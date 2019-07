L'Atletico Madrid continua a pressare James Rodriguez. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, in occasione del derby di Madrid a New York valido International Champions Cup in programma tra due giorni, ci sarà un incontro tra Florentino Perez e Enrique Cerezo per parlare del futuro del trequartista colombiano molto gradito a Diego Simeone e definire l'operazione.