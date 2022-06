Mundo Deportivo - Non solo Napoli, c'è anche la Real Sociedad su Deulofeu

Calciomercato Napoli - Anche la Real Sociedad su Gerard Deulofeu. A riportare questa indiscrezione è Mundo Deportivo che spiega come gli spagnoli possano contendere l'attaccante al Napoli.

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, sul talento ex Barcellona Gerard Deulofeu nelle ultime ore sarebbe infatti piombata anche la Real Sociedad. Il club iberico, infatti, avrebbe messo il 10 dell'Udinese in cima alla lista di nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Imanol Alguacil che giocherà l'Europa League la prossima stagione. Il cartellino dello spagnolo vale al momento 15 milioni, cifra che i biancoblù sarebbero disposti a investire sul mercato per acquistare un giocatore di talento e fantasia come l'ex canterano, ma non saranno esclusi eventuali rialzi da parte dell'Udinese. Il club friulano infatti non resterà di certo con le mani in mano, consapevole del duello pronto a iniziare tra Real Sociedad e Napoli.