Mundo Deportivo - Fabian Ruiz sulla lista dei desideri del Barcellona: il club catalano lo osserverà in campionato

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz è sulla lista dei desideri del Barcellona. Il club spagnolo ha messo in cima all'elenco delle preferenze proprio il centrocampista della SSC Napoli. Fabian aumenta di giorno in giorno il proprio valore con prestazione sempre più convincenti, anche con la maglia della Nazionale spagnola.

Fabian Ruiz

Notizie calcio Napol, Barcellona su Fabian Ruiz

Durante il campionato, i catalani hanno intenzione di osservarlo da vicino per capire la fattibilità dell'affare e soprattutto capire la funzionalità del ragazzo nei tatticismi blaugrana. Il Napoli, ovviamente, non ha intenzione di metterlo in vendita. A riportare la notizia è Mundo Deportivo.