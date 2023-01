Mudryk, niente Napoli: l'Arsenal lo comprerà per 100 milioni!

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, aveva confessato ai nostri microfoni l'interesse del Napoli per Michajlo Mudryk, giovane talento del club ucraino, centrocampisa classe 2001.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mudryk sarebbe ad un passo dall'Arsenal, che lo ha comprato per oltre 100 milioni di euro comprensivi di bonus. Un'offerta da capogiro che è riuscita a scalzare anche le pretese del Chelsea. Impossibile per il Napoli accostarsi al calciatore a queste cifre.