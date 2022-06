Mourinho vuole Mertens, CorrSera: Tiago Pinto a lavoro, le polemiche del passato sono superate

Calciomercato Napoli - Su precisa indicazione di Mourinho, Tiago Pinto sta lavorando anche a un ‘alternativa completamente diversa. Il nome che interessa, anche lui a parametro zero, è quello di Dries Mertens. Il belga ha 35 anni, ma anche nell’ultimo campionato ha dato dimostrazione di integrità fisica: 30 presenze (16 da titolare), 1.384 minuti e 11 gol.

Come riporta Il Corriere della Sera, edizione Roma:

"Mertens è molto legato al Napoli - ha chiamato il figlio Ciro Romeo - ma il rapporto con il presidente De Laurentiis è andato via via deteriorandosi. Le due parti non hanno trovato nessun accordo sul prolungamento per almeno un anno e nei prossimi giorni ci sarà l’ultimo e decisivo incontro. Mourinho vuole una seconda punta da 10/12 gol minimo, da affiancare a Tammy Abraham. È il profilo che è mancato quest’anno alla Roma dove, tra gli attaccanti, solo l’inglese ha segnato con continuità. Mertens a zero, come Matic per il centrocampo, vorrebbe dire investire il budget di mercato su altri ruoli. In passato Mertens è entrato nel mirino dei tifosi romanisti per l’esultanza dopo un gol all’Olimpico (Roma-Napoli 1-2, 3 marzo 2017). Il belga festeggiò alla bandierina del corner, mettendosi a quattro zampe e mimando un cane mentre fa la pipì. Dopo spiegò con un post sul suo profilo Twitter: una foto con il suo cane Juliette a spasso per Napoli. Nel suo profilo anche il video di un canile con l’invito ad adottare gli animali costretti, altrimenti, a vivere dietro le sbarre. Ma con il via libera di Mou non ci sarà bisogno di rispiegare".