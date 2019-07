Mota Carvalho, in lizza Napoli e Juve! Il presidente dell'Entella conferma: "Se arriva offerta giusta trattiamo"

Calciomercato - In casa Entella continua a tenere banco la situazione di Dany Mota Carvalho. L’attaccante portoghese, grande protagonista della passata stagione culminata con la promozione in B, continua a suscitare l’interesse di alcuni top club della Serie A. In lizza sono rimasti Juventus e Napoli, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

Le trattative sono state confermate dal presidente Antonio Gozzi:

«La nostra posizione è sempre stata chiara e lineare. Se arriva un’offerta giusta, che riteniamo congrua al valore del ragazzo, potremo trattare. La discussione è aperta sulle condizioni e sulle modalità. Non abbiamo alcuna fretta di concludere. Ci sono la Juventus e il Napoli, ma non sono le sole a essere interessate al ragazzo. La valutazione che faremo sarà a 360 gradi e gli scenari sono tutti aperti, dalla cessione alla conferma di Dany».

Parole a cui seguono quelle del direttore sportivo, Matteo Superbi: