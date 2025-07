Moretto: "Rilancio Napoli per Ndoye, può arrivare in stile Lucca. Due ostacoli e in arrivo una nuova offerta dalla Premier"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per dare le ultime notizie sul Napoli:

"Il Napoli adesso sta cercando di concentrarsi sull'esterno, uno dei primissimi nomi è quello di Ndoye. Nelle ultime ore il Napoli ha avanzato una nuova proposta ufficiale al Bologna per Ndoye, una proposta in stile Lucca: prestito oneroso di 9 milioni di euro con obbligo di riscatto a 26 e 5 di bonus, un pacchetto da 40 milioni di euro. Il Napoli dovrà superare due ostacoli per prendere Ndoye, il primo è il Bologna che valuta una cifra superiore il giocatore e la formula che favorisce il Napoli e bisogna capire se il Bologna possa accettare. Intanto c'è il Nottingham Forest che è pronto a fare un rilancio per Ndoye".