Morabito (agente): "Trattativa per Azmoun molto complessa, ci sono anche problemi di natura politica con lo Zenit"

Ultime calciomercato Napoli. Vincenzo Morabito, agente di mercato vicino alla trattativa per Sardar Azmoun, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

“Il futuro di Azmoun verrà deciso solo dallo Zenit, è una situazione sicuramente molto complessa. Quello russo è un club complicato e non credo che il Napoli e Giuntoli vogliano impelagarsi in questo tipo di trattativa. C’è anche una situazione politica da risolvere relativa agli sponsor, di sicuro lui avrebbe il piacere di venire ma ci sono davvero molte complicazioni. Si andrebbe verso una trattativa che comincia oggi e non sai quando finisce”.