Monza su Petagna, parla Galliani: "Lo sento e lo ascolto, gli voglio bene! Diventa nostro? Dico..."

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove divise è intervenuto anche ai microfoni dei media presenti. E si parla dell'attaccante del Napoli Andrea Petagna.

Un pensiero a Icardi lo avete fatto?

"Non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i numeri di Barrow, di Dzeko o di Icardi"