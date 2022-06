Monza su Ounas, Tuttosport: Stroppa preferisce l'azzurro a Balotelli!

Quale sarà il mercato del Monza neopromosso in Serie A? Uno dei nomi accostati è quello di Mario Balotelli, ma anche l'attaccante del Napoli Adam Ounas potrebbe interessare. Il club brianzolo frena, però, le percentuali di un ritorno sono molto basse. Ne parla Tuttosport.

Giovanni Stroppa in panchina ha altre idee sulla tipologia di rinforzo che serve al Monza per un campionato di Serie A nelle zone medio-alte della classifica. Il nome di uno di questi è stato confermato ieri dal direttore sportivo Filippo Antonelli a CalcioNapoli24:

«Ounas è uno dei calciatori che a Stroppa piace molto. Se giochi a Napoli vuol dire che ha qualcosa in più degli altri. In passato ne abbiamo parlato con gli azzurri ma non possiamo dire che è stato vicino perché non voleva scendere in Serie B. Quindi era bloccato dalla categoria. Speriamo che chiami Giuntoli, perché se lo faccio io alza i prezzi»

Il nome di Ounas chiarisce bene quali profili interessano a Stroppa: giocatori nel pieno della carriera (25 anni) ancora in fase ascendente che hanno tanto da dimostrare"