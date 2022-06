Monza, Sampdoria e Torino su Petagna! Gazzetta: l'attaccante non ha avuto segnali dal Napoli

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti non vuole scontenti perché sa che si approssima una stagione particolare ed allora in bilico ci sarebbe anche l'attaccante Andrea Petagna.

Petagna verso l'addio al Napoli?

Come racconta il quotidiano, Petagna non ha avuto alcun segnale da parte del Napoli circa il suo futuro:

"Di conseguenza si sente “confermato” ma lui per primo sa che lo spazio è poco (specie con Osimhen davanti) e che quest’anno ha fatto bene ragion per cui è arrivato il momento di capire se c’e chi è disposto a dargli una maglia da titolare a stretto giro. Monza, Sampdoria e Torino potrebbero essere interessate ad un centravanti di stazza che garantisce tante sponde e qualche gol"

