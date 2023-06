Calciomercato Napoli - E’ scattato dal Monza il riscatto automatico per Andrea Petagna con la salvezza della squadra di Raffaele Palladino, ma sembrerebbe non essere in Lombardia il futuro dell’ex attaccante del Napoli. Il giocatore sembra infatti non rientrare più nei piani in Brianza e ci sarebbe già un club alla finestra: l’Udinese, come eventuale sostituto di Beto destinato a partire quest’estate. Lo riporta TuttoUdinese.