Montipò-Napoli, smentiti contatti per un ruolo da vice: la situazione [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il Napoli è attualmente un autentico cantiere aperto un po' come le altre squadre professionistiche. L'arrivo di Luciano Spalletti cambierà alcune situazioni a partire dalla gestione dei portieri. L'allenatore toscano abolirà l'alternanza tra i due estremi difensori. Il titolare dovrebbe essere Alex Meret il quale ha avuto rassicurazioni in tal senso. Chi invece ha la valigia pronta è David Ospina, il quale ha un altro anno di contratto con un ingaggio importante.

In queste settimane, tra i profili di vice Meret, è circolato anche il nome di Lorenzo Montipò del Benevento. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione questo nome non rientrerebbe nei profili attenzionati dal Napoli. Inoltre non ci sarebbero stati contatti tra il club di De Laurentiis e l'entourage del ragazzo. Insomma, almeno per ora, Montipò attende offerte ma non dai partenopei.

