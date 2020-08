Milik-Roma? CorSport: chiede 5mln per cinque anni, potrebbe anche decidere di arrivare a scadenza con il Napoli

La Juventus di Pirlo cerca un nuovo centravanti per la prossima stagione e in prima fila c’è Edin Dzeko. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Dall’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera la candidatura di Dzeko si è rafforzata, mentre con Sarri era Milik ad essere in pole position. Ora il centravanti del Napoli è il primo obiettivo nell’eventualità di dover sostituire Dzeko. Il mercato è difficile, la trattativa con il Napoli pure, ma il sostituto di Dzeko è stato individuato in Milik. Che era già d’accordo con la Juve, quando c’era ancora Sarri. La Roma deve convincere il polacco, che chiede cinque milioni a stagione per cinque anni e che potrebbe anche decidere di arrivare a scadenza a giugno con il Napoli”