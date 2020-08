Milik-Roma, controproposta del Napoli ai giallorossi: niente Riccardi ma sconto in caso di pagamento cash da 30 milioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ogni operazione di mercato tra Roma e Napoli diventa un complicato braccio di ferro. Il presidente del Napoli non molla e tiene alta la posta per Milik, pur sapendo che non potrà tenere un giocatore che rischia di finire in panchina e che va in scadenza a giugno. La proposta della Roma, Ünder, Riccardi e a conguaglio la cifra che il club giallorosso riuscirà a incassare dalla Juve (10/12 milioni) per Dzeko, non bastano. Almeno non adesso. Anche perchè più che Riccardi, Adl vorrebbe un conguaglio più corposo, diciamo venti milioni. L’ultima proposta fatta dal Napoli alla Roma è di poche ore fa: sconto per il centravanti in caso di pagamento cash: 30 milioni".