Milik-Napoli, il rinnovo è una priorità per De Laurentiis! CorSport: bisogna fare in fretta per evitare un bis del Callejon-Mertens

Non è ancora il momento giusto per arrivare all’accordo sul rinnovo di contratto tra il Napoli e l’attaccante polacco Arkadiusz Milik, che andrà in scadenza nel giugno del 2021. Il nodo? Manca l'accordo sull'importo della clausola rescissoria valida per l'estero, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milik-Napoli, nodo clausola