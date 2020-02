Milik-Napoli, CorSport: fase di stallo, Arek ritiene eccessiva la clausola che vorrebbe De Laurentiis

Ultimissime calcio Napoli - Professione attaccante, però una vita azzurra da mediano: a inseguire sempre. E sempre Mertens: è il destino di Arkadiusz Milik in arte Arek, 26 anni oggi. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Tutti intenti ad affrontare la questione del rinnovo di Mertens e tutti con il fiato sospeso, a cominciare dai tifosi, ma nel frattempo anche Milik sta discutendo il suo futuro. E come nel caso del compagno, la sua è una situazione in bilico: certo la scadenza è fissata nel 2021 e non a giugno, tra qualche mese, però la storia vive una fase di stallo a causa della clausola rescissoria da 100 milioni che il club vorrebbe inserire e che Arek e i suoi ritengono eccessiva. E siamo alle solite: oggi c’è, sì, ma domani?”