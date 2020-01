The Sun - Il Manchester United vuole Milik! Solskjaer si intromette tra il Napoli e il rinnovo e offre 60 milioni

Calciomercato Napoli - Il Manchester United prepara un'offerta da 60 milioni di sterline per l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik! L'attaccante polacco del club azzurro è in scadenza nel 2021 e il rinnovo di contratto continua a non arrivare, intanto Ole Gunnar Solskjaer è alla disperata ricerca di una punta d'attacco per i Red Devils. Il Manchester è forte su Milik, soprattutto dopo aver perso l'asta per Haaland che ha firmato nei giorni scorsi con il Borussia Dortmund. E' questo quanto riportato dal The Sun, noto quotidiano inglese.

Milik

Mercato calcio Napoli - Milik verso il Man Utd

