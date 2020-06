Milik-Juventus, Tuttosport: nessuna preclusione dal Napoli, c'è gradimento per ben quattro contropartite!

Calciomercato Napoli - Anche il mercato dei centravanti non conosce soste e per la Juventus la punta più appetibile in circolazione, per tutta una serie di ragioni, è Arkadiusz Milik del Napoli. Ne parla Tuttosport:

"La Juventus è alla finestra da settimane, forte del sì di massima ottenuto da chi assiste il calciatore il quale a Torino andrebbe a guadagnare oltre il doppio di quanto percepito finora. Nessuna preclusione da parte dei campani in merito alle manifestazioni d’interesse della Juventus, e in più risulta che il club di De Laurentiis gradisca le contropartite eventualmente in ballo: Romero, Rugani, forse Mandragora oppure Cuadrado. Per il momento il messaggio non cambia: 40 milioni e il polacco sarà vostro"