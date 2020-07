Milik-Juventus, Tuttosport: intesa possibile con De Laurentiis! Il Napoli ha capito che non avrà mai 40mln senza scambi

Ultime mercato Napoli - La caccia al 9 è la priorità della Juventus e a confermarlo sono i continui movimenti che si registrano attorno ai vari Raul Jimenez, Arkadiusz Milik, Edin Dzeko e Alexandre Lacazette. Ne parla Tuttosport:

“In questo momento la prima fila è occupata da Jimenez e Milik. Paratici insiste per Milik: il Napoli, grazie alla mediazione dei soliti intermediari, ha capito che il polacco vuole la Juventus e che i bianconeri non raggiungeranno mai quota 40 milioni senza contropartite. Sono diversi i nomi oggetto di valutazioni: Rugani, Romero (in prestito al Genoa), Pellegrini (in prestito al Cagliari) e Bernardeschi. Quest’ultimo è un pallino di Gattuso. Un’intesa con De Laurentiis resta possibile, ma non scontata”