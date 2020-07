Milik-Juventus, Gazzetta: il Napoli chiede 50mln! Fase di schermaglie su formule e conguaglio, spunta la contropartita giusta

Calciomercato Napoli - Gattuso tira le orecchie a Milik per le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative, mentre cresce il feeling tra l’attaccante polacco e la Juventus. È evidente che la testa della punta sia già al mercato, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"La trattativa stenta a decollare. L’insidia è l’accordo imbastito tra la punta e il club di Agnelli, l’ostacolo è trovare una valutazione che metta d’accordo i club. La Juve non ha intenzione di arrivare ai 50 milioni chiesti da De Laurentiis, così a Torino pensano a una contropartita per abbassare le pretese. Bernardeschi può essere la pedina giusta per arrivare a un lieto fine, ma ora si entra nella fase delle schermaglie per stabilire formule e conguaglio".