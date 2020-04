Calciomercato Napoli - La pista Juventus per Arek Milik è fredda, quasi gelida secondo Cronache di Napoli:

"Sarri lo stima, ma la decisione finale è della società. E la Juve non punta su Milik, sarebbe solo un ripiego, una sorta di 'piano B'. I rapporti tra Agnelli e De Laurentiis sono tesi, in più la valutazione che il Napoli fa di Milik è di non meno di 35 milioni. Una cifra che ha complicato l'interesse del Milan, che considera Milik una prima scelta"