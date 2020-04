RAI, Paganini: "Milik-Juventus? Sapevo di questo interessamento, la trattativa con Icardi è più difficoltosa. E' un profilo che piace"

Calciomercato Napoli - Paolo Paganini, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di mercato:

"Su Milik sapevo di questo interessamento della Juventus perché la trattativa con Icardi è più difficoltosa. E' un profilo di giocatore che piace. Su Higuain? Per tante ragioni potrebbe finire sulla lista dei partenti. Il prossimo sarà molto più un mercato di scambi e prestiti. 111 milioni per Lautaro? Marotta fa giustamente muro perché i segnali che arrivano dalla Spagna sono di interessamento, il Barcellona ci punta parecchio. Tonali? Cellino è un grande battitore d'asta. Su di lui c'è il Milan ma anche la Juve, che sta puntando molto sui giovani. Sul centrocampo della Juventus Rakitic non interessa, Pogba sì con scambio di giocatori. Poi c'è anche Van De Beek"