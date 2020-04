RAI, Venerato a CN24: "Milik, braccio di ferro Napoli-Juventus: valutazione da 50 milioni, no a contropartite! Smentite su Icardi"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Juventus-Milik, Inizia il braccio di ferro sull'asse Napoli-Torino. Il club azzurro non intende inserire nessuna contropartita per il polacco (non interessa Federico Bernadeschi dal momento che Giuntoli ha altre idee) ma chiede solo contanti, partendo da una valutazione di partenza monstre pari a 50 miloni. Nuove smentite, invece, su Mauro Icardi. Troppo elevata la richiesta di ingaggio dal momento che il bomber argentino chiede 8 milioni più 2 di bonus".