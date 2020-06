Milik, ieri l'agente ha ribadito l'addio alla società! Il Milan rilancia con una contropartita tecnica

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik dirà addio al Napoli a fine stagione. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, le strade tra l'attaccante e il club azzurro sono destinate a dividersi come ribadito anche ieri dal procuratore alla società. Dunque si lavora alla cessione, col Ds Cristiano Giuntoli chiamato a trovare soltanto il miglior offerente adesso.

Mercato Napoli, il Milan offre Kessie per Milik

A tal proposito - come rivela il quotidiano - si riffacciato il Milan nelle ultime ore, mettendo sul piatto Frank Kessie che piace e non poco a Gennaro Gattuso. Si tratterebbe di fatto del sostituto naturale di Allan, altro giocatore in uscita, e dunque l'ipotesi non è affatto da scartare come riferisce il giornale. Il club rossonero, in più, aggiungerebbe anche un congluagio economico per raggiungere la quotazione di 40 milioni di euro fissata da Aurelio De Laurentiis. Ma sulle tracce dell'ex Ajax ci sarebbero anche Tottenham, Atlético Madrid e Juventus.