Calciomercato Napoli - Continua il pressing della Juventus per Arkadiusz Milik in scadenza col Napoli nel 2021.

Ecco quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

La Juventus spinge per non fargli accettare la proposta del Napoli, di non ascoltare le sirene dell’Atletico Madrid che, invece, fa sul serio, vuole affondare il colpo se riuscirà a liberarsi di Diego Costa a meno che non torni in piedi l’ipotesi Cavani.