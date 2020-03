Milik addio, due piste estere per sostituirlo: problema slot extracomunitari, c'è un solo posto liberato da Leandrinho

La prima scelta per la sostituzione dell'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik, in vista della prossima stagione, è rappresentata dall'attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic. Ma non c'è solo lui nel mirino, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Addio Milik, due giocatori nel mirino