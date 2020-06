Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha una strategia semplice: se Arkadiusz Milik non rinnova, va via. Come racconta il Corriere dello Sport, è buona la seconda:

"Milik saluterà e a quel punto qualcuno s’incamminerà verso il San Paolo. Per fascino, ma anche cinismo, Jovic è quello che stuzzica maggiormente: però gioca a Madrid e alla Real casa certi pezzi della collezione, peraltro pagati profumatamente, costano"