Milan-Ibrahimovic, Gazzetta: c'è l'offerta per 18 mesi, cifre e dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe presentato la seguente offerta per Zlatan Ibrahimovic: contratto di 18 mesi e ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (due fino a fine campionato e quattro per la prossima stagione). Si tratta della massima offerta disponibile dal budget per tale operazione. Si spera in un decisione di cuore da parte del 38enne, ancora legato alla sua ultima esperienza rossonera e ai tanti ricordi nel capoluogo lombardo. Lo svedese darà la sua risposta definitivaa dicembre.