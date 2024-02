Milan: Graham Potter candidato per la panchina, via libera per Conte?

In arrivo notizie di calciomercato che riguardano il futuro per il prossimo allenatore del Milan: ora spunta un nuovo candidato che potrebbe arrivare in panchina con i rossoneri.

Nuovo allenatore Milan: Potter candidato

Notizie dall'Inghilterra sulla panchina del Milan per il nuovo allenatore visto che Pioli andrà via: secondo quanto riporta talkSPORT Graham Potter sarebbe un candidato forte per i rossoneri in vista della prossima stagione. Il media inglese evidenzia come l'ex allenatore di Brighton e Chelsea non sia l'obiettivo numero uno, poiché il sogno resta Antonio Conte che è comunque in orbita Roma e Napoli.