Milan e Napoli beffati per Jonathan David? Spunta il club inglese

Calciomercato Napoli ultimissime - Jonathan David pronto a lasciare il Lille a fine stagione, ci sono delle novità importanti che riguardano il possibile trasferimento del giocatore canadese che piace a Napoli e Milan.

Calciomercato Napoli: Jonathan David il sostituto di Osimhen

Ultimissime calciomercato Napoli - Jonathan David nel mirino di Napoli e Milan per sostituire Osimhen o Giroud in Italia. Arrivano le ultime notizie di mercato con le parole di Fabrizio Romano riportate da ChelseaNews sul possibile trasferimento in Premier League di Jonathan David al Chelsea:

“Un'altra storia del Chelsea su cui non leggerei troppo in questo momento riguarda i legami con l'attaccante del Lille Jonathan David. Sono consapevole che ci sono state speculazioni sul fatto che l'attaccante canadese fosse sul radar del Chelsea, ma che fosse anche interessato al Napoli come potenziale sostituto di Victor Osimhen.

Non ho conferme sulla trattativa con il Napoli in questa fase. Ovviamente molti club apprezzano David, quindi sono sicuro che sarà uno da tenere d'occhio quest'estate con un anno di contratto, ma il Napoli non ha ancora deciso il suo obiettivo principale come attaccante. È lo stesso per il Chelsea: non ci sono aggiornamenti concreti da parte mia”.