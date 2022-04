Milan, 300 milioni di euro per il mercato estivo: ecco tutti gli obiettivi!

C'è aria di rivoluzione in casa Milan. La proprietà statunitense che fa capo ad Elliot potrebbe presto vendere tutte o parte delle sue quote societarie e in prima fila per acquistare l'AC Milan c'è Investcorp, il fondo creato quarant'anni fa in Bahrein dal banchiere iracheno-turcomanno Nemir Kirdar. Le novità, però, passano tutte per il calciomercato, perché nonostante il cambio di società l'obiettivo è quello di restare competitivi e rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Anche per questo nulla cambierà nello staff tecnico, con Paolo Maldini e Ricky Massara pienamente confermati al proprio ruolo e già al lavoro sul mercato.

Calciomercato Milan, tutti gli obiettivi per l'attacco

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio al calciomercato Milan, con tutti i nuovi acquisti e cessioni in vista: il primo acquisto rossonero sarà Sven Botman, il difensore olandese del Lille che era stato anche un obiettivo del Napoli. Il Milan lo ha di fatto bloccato già a gennaio e adesso, per bruciare il Newcastle, sta accelerando la conclusione della trattativa: 35 milioni di euro al Lille e un contratto da 4 milioni netti all'anno per il giocatore.

Nuovo attaccante Milan

Tra le cessioni di rilievo, invece, sicuramente quella di Zlatan Ibrahimovic, che certamente dirà addio a fine campionato. Dunque adesso il Milan cerca un attaccante: la Gazzetta fa i nomi di Origi, in scadenza con il Liverpool, per il quale la trattativa è già in stato avanzato. Ma il Milan starebbe valutando anche il profilo di Scamacca, attaccante del Sassuolo ed ha già programmato un nuovo incontro con la società emiliana. Nella trattativa per Scamacca rientrerebbero anche i giovani Lorenzo Colombo, Daniel Maldini, Marco Brescianini e Marco Nasti, che si trasferirebbero dal Milan in maglia neroverde.

Investcorp Milan

Origi, Scamacca e non solo: tra gli obiettivi di calciomercato del Milan rientrano - secondo Gazzetta - anche il capocannoniere dell'Ajax Sebastian Haller, che però costa ben €45 milioni. Bisognerà capire se davvero il fondo del Bahrein Investcorp sia disposto ad investire, come dice, 300 milioni di euro sul mercato. Se così fosse, tra i papabili nuovi acquisti del Milan ci sarebbe anche Asensio del Real Madrid, che di recente ha cambiato agente. Per lui servirebbe un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro attuali.