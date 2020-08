Messi via dal Barcellona, il club conferma di aver ricevuto il fax dall'argentino

Ultime notizie calciomercato - Il Barcellona, stando a quanto riportato da RAC1, ha confermato di aver ricevuto il fax da parte di Lionel Messi con il quale l'argentino comunicava alla società la volontà di andar via nel corso del prossimo mercato. Il giocatore avrebbe chiesto di porre fino a questo lunghissimo rapporto tramite la clausola unilaterale presente nel suo contratto che gli consentirebbe di liberarsi a costo zero al termine della stagione. Il club però assicura che tale clausola è scaduta il 10 giugno e che il contratto è in mano ai legali pronti a rispondere alla richiesta del calciatore argentino.