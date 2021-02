Messi al Manchester City, offerta choc dalla proprietà del City Football Group: futuro da ambasciatore

Calciomercato - Leo Messi lascia il Barcellona per il Manchester City? Clamorsa offerta riportata dall'Inghilterra, dove il il Manchester City di Guardiola avrebbe pronti 450 milioni per due anni al calciatore più opzione per il terzo e due anni in MLS con il New York City, sempre di proprietà del presidente del Manchester City. Il calciatore potrebbe poi anche diventare ambasciatore nel City Football Group per altri otto anni. Offerta faraonica che può arrivare in estate, quando Messi lascerà il Barcellona a parametro zero dopo il contratto scaduto.