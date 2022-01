Il Mattino - Mertens via da Napoli a fine stagione! I tifosi chiedono a De Laurentiis di trovare l'accordo

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli riguardo il futuro di Dries Mertens che può essere anche lontano dalla piazza partenopea. Il suo contratto è in scadenza e al momento non c'è l'accordo tra Napoli e Mertens per prolungare insieme. I tifosi hanno le idee chiare però.

Mertens via da Napoli a fine stagione

Come riportato da Il Mattino i tifosi chiedono a De Laurentiis di trovare un accordo per il rinnovo di Mertens con il Napoli.

D'altra parte al posto di Osimhen ci sarebbe Mertens, il miglior marcatore nella storia del Napoli. Non ha fatto rimpiangere l'assenza del nigeriano in questi mesi e non intende certo fermarsi adesso. L'accordo con il club azzurro scadrà a fine stagione. Come se non bastasse, poi, c'è l'aspetto emotivo, quello che lega in maniera viscerale Mertens e i tifosi. Il gruppo degli UltraAmici ha lanciato addirittura una petizione online. «Ciro Mertens deve restare a Napoli» è il nome della raccolta di firme che ha già portato a oltre 1700 sottoscrizioni dal 14 gennaio. Un segnale chiarissimo: se fossero i tifosi a decidere, Mertens potrebbe restare a Napoli anche a vita.