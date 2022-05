Svolta rinnovo Mertens, CdN annuncia: pronto il contratto, ecco quando incontrerà ADL

Notizie Napoli calcio. Importante aggiornamento sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il centravanti belga è in scadenza con il club azzurro e tra un mese potrebbe diventare un parametro zero: il presidente De Laurentiis, però, è pronto ad incontrarlo per trovare un accordo.

Mertens rinnovo Napoli De Laurentiis

Rinnovo Mertens-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, per Mertens è pronta la svolta: il rinnovo con il club azzurro sarebbe infatti pronto, bastato su un anno di contratto più opzione. Già la prossima settimana, concludono i colleghi, ci sarà l'incontro definitivo con De Laurentiis per trovare accordo al 100% e mettere tutto nero su bianco per la permanenza di Mertens a Napoli.