Mertens rifiuta la Juventus: "Il cuore dice no!". Dries si è girato dall'altra parte

Calciomercato Serie A, la Juventus ci prova per Mertens! L'ex attaccante del Napoli rifiuta categoricamente la possibilità di giocare con la maglia bianconera: ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera, che svela la reazione di Mertens al sondaggio della Juve.

Mertens rifiuta la Juventus

Secondo quanto riferito oggi sul quotidiano, "Mertens si è girato dall'altra parte". La Juve "è la squadra per tradizione nemica della tifoseria del Napoli" e Dries non ha avuto dubbi: "Il cuore dice di no".

Accettare la destinazione Juventus sarebbe stato uno smacco alla tifoseria napoletana e Mertens non ha mai preso in considerazione questa ipotesi, nonostante la ghiotta opportunità di tornare protagonista nel campionato italiano e guadagnarsi, quasi certamente, un posto ai Mondiali 2022 in Qatar.