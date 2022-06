Mertens-Napoli, KKN: le cifre reali chieste dal belga, il club non smentisce! De Laurentiis accelera per Deulofeu

Calciomercato Napoli. Ore calde per il futuro di Dries Mertens al Napoli dopo le richieste del belga a De Laurentiis per rinnovare il contratto con il Napoli.

Di Mertens ne ha parlato Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli attendeva da Mertens la richiesta per prolungare il rapporto, ma la mail dei legali del belga ha gelato il club azzurro. De Laurentiis e Chiavelli non si aspettavano una richiesta così importante da 4 milioni netti, 7 lordi a stagione, suddiviso in parte fissa e bonus vari fino alla commissione agli agenti. Non ci sarà smentita del Napoli, le cifre sono reali. Per questo il Napoli accelera per Deulofeu".