Mertens-Napoli, Gazzetta: non vuole uscire dal grande giro, offerte da tre paesi! Ma Giuntoli sa una cosa...

Calciomercato Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport Dries Mertens non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale. Quali sono le mosse per il capocannoniere della storia del Napoli?

Futuro Mertens, ma dove?

Ha sentito l’Anversa e pure un paio di club tra Brasile e Messico, senza però definire il suo futuro:

"Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea del belga si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas). Bisognerà aspettare che maturino i tempi e che escano un paio di pedine per innestare lo spagnolo dell’Udinese nel meccanismo di Spalletti"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli