Mertens-Inter, Sportmediaset: cauto ottimismo, i nerazzurri accelerano

Ultime notizie mercato Napoli - Prosegue apparentemente senza sosta la trattativa tra l'Inter e Dries Mertens, con l'attaccante belga che ha il contratto in scadenza per questa estate e che si sta guardando attorno per capire meglio il suo futuro. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, dal club nerazzurro filtra ottimismo, con Beppe Marotta che vuole chiudere l'affare anche per continuare a tenere alta la valutazione per Lautaro Martinez, che è seguito con particolare interesse ormai da diverso tempo dal Barcellona.

Mertens Inter