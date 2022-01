Mertens, che fai? CorSport: nodo rinnovo, vanta da mesi estimatori in MLS

Napoli -Per quel che riguarda il mercato fatto in casa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli resta in attesa di sciogliere il nodo del prolungamento dell'attaccante belga Dries Mertens, che vanta da mesi estimatori in MLS, il campionato americano che a fine stagione accoglierà - a Toronto - il capitano azzurro Lorenzo Insigne.

Rinnovo Mertens, la situazione

Nel giugno 2020 arrivò il rinnovo del contratto per Dries Mertens, a Napoli dal 2013. Due anni con opzione per il terzo, col prolungamento fino al 2023 slegato da obiettivo, ma un'ipotesi "libera" che il club potrà esercitare unilateralmente. L'accordo si basò su cifre più alte rispetto al precedente contratto. Dries esternò tutto il suo amore per questa città in un video: