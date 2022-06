Mertens: "Voglio restare a Napoli, non conosco il mio futuro: non ho ricevuto nessuna offerta" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere: il contratto col Napoli è in scadenza al 30 giugno 2022, fra pochi giorni insomma. Dopodiché, il belga sarà libero di firmare con chiunque desideri: il Napoli infatti aveva il diritto di esercitare l'opzione per il prolungamento di un anno, alle stesse cifre attuali. De Laurentiis però non lo farà, non volendo offrire al belga lo stesso stipendio attuale, ma ridotto, per le esigenze del nuovo monte ingaggi.

Mertens in mixed zone

Per questo, bisognerà trattare con Dries Mertens che però è in vacanza dopo gli impegni con la Nazionale. Proprio prima di lasciare la Nazionale belga, al termine della sfida con la Polonia, l'attaccante si è espresso abbastanza chiaramente sul suo futuro. Esprimendo il suo desidero e raccontando la verità sulle presunte offerte della SSC Napoli per il rinnovo.

Rinnovo Mertens-Napoli: l'annuncio di Dries

Intervistato in mixed zone al termine della sfida con la Polonia, Dries Mertens ha raccontato la verità sul suo futuro dichiarando anche la sua volontà. Ovvero il rinnovo col Napoli. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24.

La domanda è stata la seguente: hai già indicazioni su cosa farai, dove andrai a giocare? Perché molti (calciatori belga, ndr) dovranno fare una scelta anche in funzione dei Mondiali:

"No, non lo so ancora".

Quindi non sai ancora se giocherai nel Napoli o in altri club?

"No".

Lo saprai a breve?

"Per forza. Spero di restare a Napoli, ma nient'altro: non dico niente quindi, ovviamente spero di restarci, ma non ho avuto nessuna offerta, quindi vedremo".

Ecco il video di HLN Sport: